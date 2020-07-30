В одном их брянских ТЦ нашли контрафактные аксессуары

Полицейские изъяли поддельные механические часы, рюкзаки и аксессуары для мобильных телефонов в одном из городских торговый центров, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Брянской области.

Полицейские нашли товары с логотипами известных производителей, которые продавались по существенно заниженной цене. Более 300 фальшивых товаров было изъято из магазина.

Полиция возбудила дело об административном правонарушении по статье «реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака». Теперь предприниматель может получить 100 тысяч рублей штрафа.