Брянские девушки завели «с толкача» заглохший троллейбус

Участник группы «Брянский водитель» во ВКонтакте опубликовал в соцсети видеоролик, запечатливший, как четыре девушки и водитель толкают заглохший троллейбус.

В кадре видно, как водитель и девушка, видимо, пассажирка, пытаются разогнать троллейбус вдвоем, затем им на подмогу приходят еще три девушки из салона. Вместе они пытаются завести троллейбус, толкая его вперед, затем — назад. В результате им удается завести двигатель, после чего все возвращаются в салон, а троллейбус закрывает двери и уезжает.

«Западная. Девчонки. И коня на скаку, и в избу горящую», — прокомментировал происходящее автор публикации.

«Даже девчонки с толкача траллик завели. А мужики здоровые ждут помощи в центре города прикурить тачку на халяву», — сокрушается один из участников.