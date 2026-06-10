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ЖКХ

Из кареты в сквере Карла Маркса в Брянске пропали цветы

2026, 10 июня 13:41
Из кареты в сквере Карла Маркса в Брянске пропали цветы
Источник фото

Из кареты в сквере Карла Маркса в Брянске пропали цветы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В конце мая в сквере Карла Маркса в Брянске преобразилась установленная недалеко от фонтана карета.  Специалисты «Зелёного хозяйства» городского дорожного управления украсили инсталяцию горшками с разноцветными петуниями. А 9 мая с сидений кареты пропали две большие корзины с цветами. 

Подобные случаи воровства горшков с растениями также произошли на смотровой площадке дамбы проспекта Ленина и на Театральной площади.

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