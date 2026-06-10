Из кареты в сквере Карла Маркса в Брянске пропали цветы

2026, 10 июня 13:41

Из кареты в сквере Карла Маркса в Брянске пропали цветы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В конце мая в сквере Карла Маркса в Брянске преобразилась установленная недалеко от фонтана карета. Специалисты «Зелёного хозяйства» городского дорожного управления украсили инсталяцию горшками с разноцветными петуниями. А 9 мая с сидений кареты пропали две большие корзины с цветами.

Подобные случаи воровства горшков с растениями также произошли на смотровой площадке дамбы проспекта Ленина и на Театральной площади.