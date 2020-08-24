Брянские полицейские проверили учебные заведения региона перед учебным годом

Полицейские Брянщины в канун начала нового учебного года проверили все учебные заведения региона на предмет террористической безопасности. Как сообщило накануне областное УМВД, все школы, вузы и другие образовательные учреждения осмотрели специалисты и кинологи с собаками.

Проверяющие отметили, что в Брянской области стало больше учебных заведений, оснащенных тревожными кнопками и системами видеонаблюдения, а на видных местах в каждом размещены телефоны дежурных частей отделов полиции, контакты руководителей подразделений полиции, в частности, уголовное розыска, участковых и сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних.

1 сентября в регионе примут детей и студентов 339 детских садов, 472 школы, 63 филиала скол, 38 средних профессиональных учебных заведений, 11 филиалов таких заведений и 11 вузов.

В День знаний у всех школ и детских садов региона будут дежурить усиленные патрули ДПС и ГИБДД. А помогать полицейским следить за порядком будут охранники из ЧОПов, дружинники и казаки.

На торжественные мероприятия в образовательные организации участников будут пропускать по пропускам и проверять ручными металлодетекторами.