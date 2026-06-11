Помощника нотариуса из Брянска подозревают в покушении на мошенничество

2026, 11 июня 12:00

Помощника нотариуса из Брянска подозревают в покушении на мошенничество. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о покушении на мошенничество. Приговор выслушает 47-летняя помощник нотариуса.

По версии стражей порядка, фигурантка предложила агенту по недвижимости, представлявшему интересы дальней родственницы умершего мужчины, помочь с оформлением документов, удостоверяющих их родство и соблюдение сроков вступления в наследство. При этом последние были нарушены. За решение проблемы в обход законодательства женщина попросила 200 тысяч рублей.

После получения «предоплаты» она не спешила выполнять обещание. В телефонном разговоре подозреваемая отказалась готовить документы без полной предварительной оплаты. При попытке забрать принесенные деньги женщину задержали полицейские.

Фигурантке предъявлено обвинение.