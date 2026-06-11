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Помощника нотариуса из Брянска подозревают в покушении на мошенничество

2026, 11 июня 12:00
Помощника нотариуса из Брянска подозревают в покушении на мошенничество
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Помощника нотариуса из Брянска подозревают в покушении на мошенничество. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о покушении на мошенничество. Приговор выслушает 47-летняя помощник нотариуса. 

По версии стражей порядка, фигурантка предложила агенту по недвижимости, представлявшему интересы дальней родственницы умершего мужчины, помочь с оформлением документов, удостоверяющих их родство и соблюдение сроков вступления в наследство. При этом последние были нарушены. За решение проблемы в обход законодательства женщина попросила 200 тысяч рублей.

После получения «предоплаты» она не спешила выполнять обещание. В телефонном разговоре подозреваемая отказалась готовить документы без полной предварительной оплаты. При попытке забрать принесенные деньги женщину задержали полицейские. 

Фигурантке предъявлено обвинение.

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