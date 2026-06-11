Помощника нотариуса из Брянска подозревают в покушении на мошенничество. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Брянский суд рассмотрит уголовное дело о покушении на мошенничество. Приговор выслушает 47-летняя помощник нотариуса.
По версии стражей порядка, фигурантка предложила агенту по недвижимости, представлявшему интересы дальней родственницы умершего мужчины, помочь с оформлением документов, удостоверяющих их родство и соблюдение сроков вступления в наследство. При этом последние были нарушены. За решение проблемы в обход законодательства женщина попросила 200 тысяч рублей.
После получения «предоплаты» она не спешила выполнять обещание. В телефонном разговоре подозреваемая отказалась готовить документы без полной предварительной оплаты. При попытке забрать принесенные деньги женщину задержали полицейские.
Фигурантке предъявлено обвинение.