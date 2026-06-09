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Промышленность

Врио губернатора региона Егор Ковальчук посетил завод «Брянский арсенал»

2026, 09 июня 17:49
Врио губернатора региона Егор Ковальчук посетил завод «Брянский арсенал»
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Врио губернатора региона Егор Ковальчук посетил завод «Брянский арсенал». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

 

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук посетил производственную площадку ЗАО«Брянский арсенал». Завод выпускается 60% всех отечественных автогрейдеров для строительных и дорожных организаций. Предприятие единственное в России сформировало полный модельный ряд автогрейдеров эксплуатационной массой от 9 до 17 тонн. 

На выездном совещании глава региона обсудил с гендиректором холдинга ООО «Строительно-дорожные машины» Константином Николаевым и управляющим директором «Брянский арсенал» Дмитрием Понихидкиным возможность создания на свободных производственных площадках индустриального парка.

«По программе импортозамещения разрабатываются модели мощных сельскохозяйственных тракторов. Также в разработке — новые фронтальные погрузчики и автогрейдеры. Сейчас ведётся выпуск пилотных партий, в планах выйти на серийное производство. Это позволит создать дополнительные рабочие места, увеличить отчисления налогов в бюджет», – уточнил Егор Ковальчук.

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