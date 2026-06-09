Брянец получил условный срок и лишился трактора за семь деревьев

2026, 09 июня 10:06

Брянец получил условный срок и лишился трактора за семь деревьев. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о незаконной рубке лесных насаждений. На скамье подсудимых оказался житель Брянского района.

С марта по апрель 2024 года мужчина в лесу на территории Выгоничского района незаконно срубил семь деревьев породы осина и ольха. Ущерб государственному лесному фонду превысил 56 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы. Трактор, с помощью которого было совершено преступление, был конфискован в доход государства. Фигурант ущерб возместил. Решение не вступило в законную силу.