Глава администрации Володарки ушел в отставку

МЖД увеличила скорость доставки грузов на 7,3% в январе-июле За период с января по июль 2020 года на полигоне Московской железной дороги средняя скорость доставки грузов составила 45 км/ч. Это на 7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ускорение обусловлено ростом маршрутизации перевозок, сокращением времени на маневровые операции и на коммерческий осмотр грузовых вагонов на станциях. Надежность доставки грузов (соблюдение сроков) за

Смоляне повелись на уловки мошенников и перевели им около 300 тысяч рублей Жители Смоленской области поверили интернет-мошенникам и перевели им около 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ. 40-летний житель Смоленска выставил в Интернет объявление о комнаты. Неизвестный, который якобы хотел арендовать комнату, обманул смолянина. Обманутый мужчина перевел мошеннику ему более 200 тысяч рублей. 48-летний смолянин остался без 76 тысяч рублей, когда интернет-покупатель захотел приобрести у

В «коронавирусный» год 22,4 тысячи смолян остались без работы Смоленскстат предоставил данные о рынке труда по Смоленской области за первые шесть месяцев 2020 года. За первые полгода 17,6 тысяч смолян смогли найти работу. 22,4 тысячи смолян за этот же период потеряли работу. 18,2 смолян безработными, потому что ушли с работы по собственному желанию. 5,3% из них остались без работы по соглашению сторон, 4,2% —

В смоленском магазине у мужчины украли сумку, в которой лежали 80 тысяч рублей В одном из магазинов Смоленска украли сумку, которая была оставлена без присмотра, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Потерпевший рассказал, что он пришел в магазин, но в какой-то момент оставил сумку с деньгами. Так, на прилавке магазина осталась лежать сумка, внутри которой лежали 80 тысяч рублей. Когда он вспомнил о сумке, она уже пропала.

Несколько улиц Смоленска останутся без горячей воды В Смоленске начинается ремонт участка магистральной теплосети по улице М. Жукова. В связи с этим смолянам вновь предстоит жить несколько недель без горячей воды. Смоленский филиал ПАО «Квадра» рассказал, жители каких улиц останутся без горячей воды. Горячей воды с 18 августа по 7 сентября не будет по адресам: ул. Ленина, 22-26 чет, 29/24, 30-38 чет,