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Глава администрации Володарки ушел в отставку

19 августа 12:48 Лента новостей
Глава администрации Володарки ушел в отставку
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Пресс-служба мэрии Брянска в среду сообщила, что глава адмиинстрации Володарского раойна города Игорь Какадеев ушел в отставку.

Распоряжение о его увольнении накануне подписал мэр Александр Макаров.

О причинах отставки главы райадминистрации не сообщается.

Исполняющей обязанности главы районной администрации Володарки градоначальник назначил зама бывшего глава Светлану Бледнову.

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