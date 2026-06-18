Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

Врио губернатор Брянской области навестил в больницы пострадавших при ударе БПЛА

2026, 18 июня 08:55
Врио губернатор Брянской области навестил в больницы пострадавших при ударе БПЛА
Источник фото

Врио губернатор Брянской области навестил в больницы пострадавших при ударе БПЛА. Об этом глава региона Егор Ковальчук рассказал в своих соцсетях.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук навестил в больнице пострадавших от атаки на пассажирский автобус детей.

«Приехал папа одного из ребят, очень переживает, постарался его успокоить. С мальчиком, который сейчас в реанимации, рядом находится мама, она тоже ехала в автобусе. Прогнозы медиков благоприятные, жизни детей ничего не угрожает», — уточнил Егор Ковальчук.

Глава региона отметил, что в ближайшее время в регион прибудут специалисты Центра медицины катастроф. При необходимости детей переведут в клиники Москвы.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Суд Брянска обязал чиновников заплатить укушенному бездомной собакой мальчику
18 июня 13:43
Суд Брянска обязал чиновников заплатить укушенному бездомной собакой мальчику
Две девочки ранены при нападении дрона на машину в Климовском районе
18 июня 13:26
Две девочки ранены при нападении дрона на машину в Климовском районе
Брянские девятиклассники сдали ОГЭ по четырем предметам
18 июня 12:44
Брянские девятиклассники сдали ОГЭ по четырем предметам

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15553) брянск (6997) ДТП (2785) ГИБДД (2349) прокуратура (2127) уголовное дело (2072) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1681) мчс (1557) коронавирус (1272) дороги (1089)