Врио губернатор Брянской области навестил в больницы пострадавших при ударе БПЛА

2026, 18 июня 08:55

Врио губернатор Брянской области навестил в больницы пострадавших при ударе БПЛА. Об этом глава региона Егор Ковальчук рассказал в своих соцсетях.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук навестил в больнице пострадавших от атаки на пассажирский автобус детей.

«Приехал папа одного из ребят, очень переживает, постарался его успокоить. С мальчиком, который сейчас в реанимации, рядом находится мама, она тоже ехала в автобусе. Прогнозы медиков благоприятные, жизни детей ничего не угрожает», — уточнил Егор Ковальчук.

Глава региона отметил, что в ближайшее время в регион прибудут специалисты Центра медицины катастроф. При необходимости детей переведут в клиники Москвы.