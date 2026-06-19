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ЖКХ

Более 87 тысяч квадратных метров травы скосили в Брянске за сутки

2026, 19 июня 14:27
Более 87 тысяч квадратных метров травы скосили в Брянске за сутки
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Более 87 тысяч квадратных метров травы скосили в Брянске за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Накануне специалисты дорожного управления косили траву. Триммеры работали на проспектах Московском и Героев, улицах Дуки, Бежицкая, Октябрьской, Бурова, Ульянова, Тельмана, 2-я Мичурина, Чернышевского и Деповской. Также от лишней растительности рабочие очистил  бульвар Щорса, лестница с улицы Сакко и Ванцетти и сквер «Звёздный». Всего за сутки дорожники подравняли более 87 тысяч квадратных метров газона. 

19 июня в городе покосом занимается 31 рабочий. Они работают на проспектах Героев и Московский, на улицах Бежицкой, Степной, Ульянова, 2-я Мичурина, Менжинского, Белобережской и Первомайской дамбе.

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