На Брянщине потратят более 7 млн рублей на безопасность дорог

Более 7 млн рублей выделили в этом году власти Брянщины на повышение безопаности дорожной сети. Источником финансирования выступают несколько программ.

7,128 млн рублей были выделены на региональный проект «Безопасность дорожного движения». В частности, за эти деньги был обустроен светофорный комплекс на трассе «Брянск-Дятьково-граница Калужской области» и тротуары у школы в Свени Транспортной протяженностью 0,46 км.

Ряд населенных пунктов Брянщины по этому же проекту оснастили пешеходными ограждениями, сделав акцент на зонах пешеходных переходов возле образовательных учреждений.