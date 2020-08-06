Под Брянском появился первый в стране памятник лесникам-партизанам

В Брянской области был торжественно открыт первый в стране памятник лесникам-партизанам. Об этом сообщил телеканал «Брянская губерния».

Прообразом лесников-партизан стала реальная историческая фигура — брянский лесник Дмитрий Уваренков, который с началом войны и оккупацией региона пошел в партизаны, но при этом продолжал работать лесником.

Поскольку он хорошо знал свой лес, не только мог незаметно перемещаться между кордоном и партизанским отрядом и помогать партизанам перемещаться по нему незаметно для врага, но и запутывал немцев, когда те требовали привести его к партизанам, наоборот, уводя их как можно дальше от стоянки отряда. Во время очередной такой карательной операции оккупанты поняли, что лесник их обманывает, и жестоко казнили его.

Во время Великой Отечественной войны в партизанских отрядах сражались с врагом тысячи жителей Брянщины.