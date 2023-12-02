В Сельцо перезахоронили убитых в годы войны мирных жителей

В Сельцо торжественно перезахоронили останки мирных жителей, убитых в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

В рамках «Вахты памяти» проекта «Без срока давности» участники поисковых отрядов «Ратник» и «Эхо войны» в парке Памяти города Сельцо в земле обнаружили останки семи взрослых и одного ребёнка. Они были замучены и расстреляны фашистами в годы Великой Отечественной войны.

Накануне в Сельцо прошёл траурный митинг. Останки мирных жителей перезахоронили. Участвовали в мероприятии поисковики, представитель правоохранительных органов и жители. Они возложили цветы к могилам и почтили память погибших.