Создатель Angry Birds подал в суд на брянскую сеть «Журавли»

Сегодня, 11 августа, с иском обратилась компания-создатель известной компьютерной игры и мультфильма Angry Birds. Ее представители уверены, что в Брянске нарушили их исключительные права на товарный знак.

В одном из смоленских дворов украли машину На улицах Смоленска украли «ВАЗ-2113», которую сдали на металлолом, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Владелица машина заметила пропажу своего автомобиля и обратилась в полицию. Она рассказала, что машина не была застрахована, также она не защитила ее сигнализацией. Кроме того, легковушка была в таком плохом состоянии, что ее оценили в 50 тысяч рублей. Полиция

В Смоленске поймали подозреваемую в сбыте наркотиков Смоленские полицейские узнали, что жительница Смоленска может заниматься продажей наркотиков. Вскоре смолянка стала фигуранткой уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Смоленские оперативники поймали подозреваемую с поличным, когда она пыталась продать потенциальному покупателю наркотики. При понятых они изъяли у подозреваемой пакетик с наркотиками. Полиция отправилась в дом к подозреваемой, где оперативники нашли в

Карта «Прибыль» Банка УРАЛСИБ возглавила рейтинг лучших доходных карт Карта «Прибыль» Банка УРАЛСИБ возглавила рейтинг лучших доходных карт августа, опубликованный порталом Банки.ру. Аналитики собрали Топ-5 лучших предложений по процентам на остаток и кешбэку, представленных на сайте, с учетом стоимости обслуживания, комиссий и прочих условий. «По карте можно получать доход на остаток по ставке до 6,25% годовых и кешбэк до 3% на все покупки. На

Количество несчастных случаев на железной дороге в Смоленском регионе МЖД снизилось более чем на 40 % за 7 месяцев 2020 года С начала 2020 года в Смоленском регионе Московской железной дороги количество несчастных случаев с гражданами на объектах железнодорожного транспорта снизилось на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными причинами получения травм являются хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах, нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда, попытки взобраться на платформу или спрыгнуть

Сквер около Дома культуры «Сортировка» благоустроят в 2021 году В 2021 году в Смоленске преобразят сквер козле Дкультуры «Сортировка», сообщает пресс-служба городской администрации. Специалисты уже приступили к подготовке дизайн-проекта. К концу 2020 года станет известно, какой подрядчик будет работать над благоустройством сквера. Представители администрации и жители микрорайона обсудили предстоящие изменения. Также к ним присоединились представители урбанистических сообществ. Они провели встречу, где обсудили, как сделать