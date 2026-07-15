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Происшествия

Нетрезвого водителя задержали полицейские в Клинцовском районе накануне

2026, 15 июля 13:37
Нетрезвого водителя задержали полицейские в Клинцовском районе накануне
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Нетрезвого водителя задержали полицейские в Клинцовском районе накануне. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Накануне в Клинцовском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «ВАЗ–21120». За рулём находится 22-летний брянце. У мужчины были признаки алкогольного опьянения. Нетрезвое состояние подтвердило освидетельствование.

На водителя автомобиля инспекторы составили административный материал. Мужчине грозит 45 тысяч рублей штрафа и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Транспортное средство отправили на штрафстоянку. 

 

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