Нетрезвого водителя задержали полицейские в Клинцовском районе накануне

2026, 15 июля 13:37

Нетрезвого водителя задержали полицейские в Клинцовском районе накануне. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Накануне в Клинцовском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «ВАЗ–21120». За рулём находится 22-летний брянце. У мужчины были признаки алкогольного опьянения. Нетрезвое состояние подтвердило освидетельствование.

На водителя автомобиля инспекторы составили административный материал. Мужчине грозит 45 тысяч рублей штрафа и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Транспортное средство отправили на штрафстоянку.