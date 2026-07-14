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Криминал

Мошенники похитили 170 тысяч рублей у жительницы Брянска под предлогом ДТП

2026, 14 июля 09:46
Мошенники похитили 170 тысяч рублей у жительницы Брянска под предлогом ДТП
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Мошенники похитили 170 тысяч рублей у жительницы Брянска под предлогом помощи пострадавшим в ДТП. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Жительница Володарского района Брянска на прошлой неделе стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники позвонили женщине и сообщили о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии, в котором виновата её родственница. Под предлогом помощи пострадавшим мошенники убедили потерпевшую перевести им 170 тысяч рублей.

После получения денег связь с мошенниками прервалась. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

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