Мошенники похитили 170 тысяч рублей у жительницы Брянска под предлогом ДТП

2026, 14 июля 09:46

Мошенники похитили 170 тысяч рублей у жительницы Брянска под предлогом помощи пострадавшим в ДТП. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Жительница Володарского района Брянска на прошлой неделе стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники позвонили женщине и сообщили о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии, в котором виновата её родственница. Под предлогом помощи пострадавшим мошенники убедили потерпевшую перевести им 170 тысяч рублей.

После получения денег связь с мошенниками прервалась. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.