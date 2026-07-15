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Курьера телефонных мошенников брянский суд отправил в колонию

2026, 15 июля 10:33
Курьера телефонных мошенников брянский суд отправил в колонию
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Курьера телефонных мошенников брянский суд отправил в колонию. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

Суд Суражского района вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве. На скамье подсудимых оказался 24-летний житель Белгородской области.

В декабре 2025 года мошенники по телефону сообщили 78-летней жительнице Брянской о том, что с использованием данных её СНИЛС якобы осуществлены переводы денег на Украину. Для урегулирования вопроса необходимо задекларировать имеющиеся сбережения. Фигурант исполнял роль курьера. Он забрал у пенсионерки 800 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к двум годам в колонии общего режима, а также взыскал с него материальный ущерб. Решение не вступило в законную силу.

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