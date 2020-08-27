В Бежице водитель и пассажиры маршрутки №42 спасли девушку

Участница сообщества «Типичный Брянск» анонимно рассказала о случае, который произошел сегодня утром в маршрутке №42. По ее словам, на конечной остановке маршрутки в Бежице, которой женщина ехала на работу, стало плохо находившейся в салоне девушке. Сама автор публикации ехала на работу.

«Девушке резко стало плохо,плохо настолько,что она даже не могла ответить на наши вопросы,просто смотрела стеклянными глазами и тряслась. .Мы всей маршруткой решили отвезти ее в поликлинику и передать врачам,парни с маршрутки отнесли ее на руках. Девушка идти сама не могла», — рассказала она.

«Надо помнить,что все мы люди и друг без друга не справимся!Помогайте,когда видите,что без вас человек не справится и не надейтесь,что поможет кто-то другой! Огромное спасибо водителю,который сам проявил инициативу отвезти в поликлиннику, которая не по пути, и, несмотря на свой график,стоял и ждал благополучного исхода. Каждый бы так поступил? Каждый, да не каждый!Спасибо Вам!», — написала также автор публикации.

Большинство комментаторов присоединились к благодарности водителю и пассажирам и выразили восхищение их поступком. Однако нашлись и скептики, которые констатируют, что перспектива получить штраф 300-500 рублей за опоздание на работу, когда работодатель вникать в подобные детали не будет, человечности брянцам не добавляет.