В Брянске ограбили пенсионерку под видом медработницы

Родственница женщины 88 лет сообщила в полицию о краже. Как сообщает УМВД по Брянской области, накануне к пожилой женщине наведалась незнакомка, назвавшияся медработницей.

Визитерша вызвалась помочь женщине по хозяйству и купить продуктов. Но после из визита из тайника, где пенсионерка хранила сбережения, пропали 27 тыс. рублей.

По версии следствия, в причастноти к преступлению призналась жительница Новозыбковского района 44 лет. Она рассказала, что воспользовалась возможностью добраться до тайника пенсионерки, пока ту отвлекала разговором е спутница, и вернула украденнные деньги.

Теперь ей грозит до пяти лет колонии за кражу.