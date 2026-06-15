Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Брянец стал лауреатом всероссийской премии «Голос спорта»

2026, 15 июня 12:38
Брянец стал лауреатом всероссийской премии «Голос спорта»
Источник фото

Брянец стал лауреатом всероссийской премии «Голос спорта». Об этом сообщили в издании «Брянский рабочий». 

 

В Туле впервые прошла церемония награждения лауреатов премии спортивных комментаторов Центрального федерального округа «Голос спорта». Мероприятие организовала Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК) при поддержке Олимпийского комитета и Минспорта РФ.

В числе лауреатов вошёл брянский спортивный комментатор и ведущий Никита Концевой. Почётную статуэтку премии ему вручил прославленный спортивный журналист, президент РАСК Геннадий Орлов.

«Несмотря на непростую ситуацию, Брянская область продолжает активно развиваться в спорте. Наш болельщик приходит на стадионы, а мы — продолжаем работать и двигаться дальше в своем направлении. Ярко показываем и рассказываем о наших спортсменах, тренерах и самых лучших болельщиках! А когда твой труд оценивают мэтры отечественного телевидения — это вдвойне почетно и приятно», — отметил Никита Концевой.

 

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Нетрезвый байкер пострадал в Дятьковском районе накануне
15 июня 15:39
Нетрезвый байкер пострадал в Дятьковском районе накануне
Брянские гандболистки выиграли всероссийский турнир в Тольятти
15 июня 11:32
Брянские гандболистки выиграли всероссийский турнир в Тольятти
Брянская спортсменка стала чемпионкой ЦФО по боксу
15 июня 10:37
Брянская спортсменка стала чемпионкой ЦФО по боксу

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15505) брянск (6990) ДТП (2783) ГИБДД (2347) прокуратура (2124) уголовное дело (2070) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1681) мчс (1556) коронавирус (1272) дороги (1087)