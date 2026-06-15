Брянец стал лауреатом всероссийской премии «Голос спорта»

2026, 15 июня 12:38

Брянец стал лауреатом всероссийской премии «Голос спорта». Об этом сообщили в издании «Брянский рабочий».

В Туле впервые прошла церемония награждения лауреатов премии спортивных комментаторов Центрального федерального округа «Голос спорта». Мероприятие организовала Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК) при поддержке Олимпийского комитета и Минспорта РФ.

В числе лауреатов вошёл брянский спортивный комментатор и ведущий Никита Концевой. Почётную статуэтку премии ему вручил прославленный спортивный журналист, президент РАСК Геннадий Орлов.

«Несмотря на непростую ситуацию, Брянская область продолжает активно развиваться в спорте. Наш болельщик приходит на стадионы, а мы — продолжаем работать и двигаться дальше в своем направлении. Ярко показываем и рассказываем о наших спортсменах, тренерах и самых лучших болельщиках! А когда твой труд оценивают мэтры отечественного телевидения — это вдвойне почетно и приятно», — отметил Никита Концевой.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.