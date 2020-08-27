Александр Богомаз: «Будем реализовывать нацпроекты, не снижая темпов» (ВИДЕО)

Брянский губернатор Александр Богомаз прокомментировал на своей странице во ВКонтакте состоявшееся накануне совещание с членами правительства при президенте РФ, где побывавший на днях на Брянщине вице-премьер Марат Хуснуллин высоко оценил темпы строительства в нашем регионе, особенно в части реализации нацпроектов.

«Брянская область продолжит выполнение задач, поставленных Президентом России по достижению целей национальных проектов, не снижая сегодняшних темпов», — написал глава региона.

Ранее мы сообщали, что вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании при главе государства похвалил наш регион, где побывал в минувшие выходные, за темпы строительства и сдачу ключевых объектов в среднем на полгода ранее намеченных сроков.