Губернатор посетил детскую поликлинику в Фокинском районе Брянска (ВИДЕО)

Губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице во ВКонтакте опубликовал отчет о посещении новой детской поликлиники в Фокинском районе Брянска.

«Посетил новую детскую поликлинику в Фокинском районе Брянска. Жители района ждали ее с конца 80-х годов, и все это время приходилось ютиться на одном этаже, а на разные исследования возить детей во взрослую поликлинику.

На открытии в Брянске перинатального центра, на котором присутствовал президент России Владимир Владимирович Путин, медики обратились к нему с просьбой о строительстве новой детской поликлиники, и вопрос был решен в кратчайшие сроки», — написал глава региона.

В 2019 году федеральный бюджет, по словам губернатора, выделил Брянщине на строительство поликлиники 317,8 млн рублей. Это позволило построить шестиэтажное современное здание.

«Теперь все обследования дети могут пройти в одном месте, здесь и своя лаборатория, и прием узких специалистов, установлено современное оборудование. А главное — здесь работают замечательные врачи и медсестры! Впечатления самые хорошие!», — пишет губернатор в соцсети.