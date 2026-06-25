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Образование

Брянский педагог представила региона на Всемирном конгрессе учителей истории

2026, 25 июня 15:20
Брянский педагог представила региона на Всемирном конгрессе учителей истории
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Брянский педагог представила региона на Всемирном конгрессе учителей истории. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. 

 

В Москве состоялся II Всемирный конгресс учителей истории. Он объединил свыше трёхсот педагогов из более чем 25 стран. 

Брянскую область представила учитель истории и обществознания гимназии № 1 имени Юрия Гагарина города Клинцы Людмила Селезнёва. Во второй день конгресса на площадке МПГУ прошёл V Всероссийский съезд учителей истории и обществознания. Брянский педагог выступила с докладом о формировании исторических образов на материале школьных учебников. Она представила свой опыт работы в том, как помогать детям видеть в прошлом живую ткань времени, понимать причинно-следственные связи и выстраивать собственное ответственное отношение к истории страны.

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