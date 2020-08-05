Кандидаты в брянские губернаторы поделили бесплатный эфир и рекламную площадь

В областной избирательной комиссии накануне состоялась жеребьевка, во время которой между зарегистрированными кандидатам в губернаторы были поделены бесплатные эфирное время и рекламная площадь, которая по закону предоставляется им для ведения предвыборной агитации. Об этом сообщил официальный сайт избиркома.

Подробности проведения процедуры и ее результаты не сообщаются.

Выборы губернатора Брянской области пройдут 13 сентября, в Единый день голосования.

Кроме действующего губернатора Александра Богомаза, которого выдвинула партия «Единая Россия», на кандидатами на пост главы региона зарегистрированы коммунист Андрей Архицкий, представитель «Гражданской платформы» Дмитрий Корнилов, эсэр Сергей Курденко и представитель Казачьей партии Сергей Чернышов.