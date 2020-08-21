Мэр Брянска за прошлый год заработал более 3,3 млн рублей
Мэр Брянска Алекснадр Макаров опубликовал на сайте мэрии декларацию о доходах, расходах и имуществе за прошлый год.
В 2019 году брянский градоначальник получил 3 млн 367 тыс. 924 рубля 64 копейки дохода. Ему принадлежат квартира 88,1 кв. метра и доля в крышной котельной, пропорциональная размеру квартиры.
Жена мэра заработала 1 млн 814 тыс. 267 рублей 84 копейки. Она владеет двумя земельными участками площадьь 13, 387 тыс. и 4,113 м. кв., долями 1/2 и 1/3 в двух квартирах, жилым домом площадью 93,2 м. кв. Еще одна квартира площадью 71,6 м. кв. находится у нее в безвозмездном пользовании.
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