На выборах в российских регионах над политической повесткой доминирует социальная

На предстоящих осенью выборах в регионах, включая губернаторские на Брянщине, политическая повестка отсутствует, а на первый план в избирательных кампаниях встает социальная. Такое мнение озвучил на организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) круглом столе политический эксперт Григорий Казанков. Выдвижение на первый план социальных технологий и их перевес над политическими на выборах в регионах стало основной темой встречи. Отдельно отмечается, что именно упор на социальные технологии стал залогом успеха победителей региональных выборов, которые состоялись в прошлом году. Эта же тенденция, по прогнозам участников, будет доминировать и в региональных кампаниях 2020 года.
Одной из причин этого директор по политическому аналису Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский называет снижение качества жизни в регионах вследствие пандемии. По его словам, вследствие этого люди больше бояться остаться без работы и средств к существованию, чем подхватить инфекцию. Основной в информационном поле стала тема потери доходов, работы и бизнеса. Вследствие этого избиратель стал более прагматичным.
Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына назвала ключевые, по ее мнению, тренды нынешнего электорального цикла:
— изменение коммуникации между властью и обществом;
— противодействие оттоку населения и привлечение молодых высококвалифицированных кадров;
— главным приоритетом региональных властей стала семья.
А генеральный директор федеральной экспертной сети «КЛУБ РЕГИОНОВ» Сергей Старовойтов обозначил принципы, на основании которых социальные технологии внедряются в жизнь регионов. Все социальные практики ориентированы на крупные электоральные группы и соответствуют электоральным ожиданиям. Сейчас эти практики в основном связаны с коронавирусом. При выборе социальных практик власти обращают внимание на ее медийность и потенциальный «вау-эффект» от ее внедрения. Они должны демонстрировать потенциал региона и мощь его будущего главы и должны быть предварительно разогреты информационной работой.
20.08.2020 13:37
Выходцы из Азербайджана предстанут перед судом за взятку смоленскому полицейскому
Выходцы из Республики Азербайджан попытались дать взятку сотруднику полиции, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области. По версии следствия, 13 июня 2020 года иностранцы оказались в смоленской полиции. Туда они попали, потому что везли яблоки без сопроводительных документов и фитосанитарных сертификатов. Чтобы избежать наказание, подозреваемые передали сотруднику полиции 20 тысяч рублей. Мужчин задержали и
20.08.2020 13:05
Дополнительные поезда свяжут Смоленск и Москву накануне 1 сентября
В связи с увеличением пассажиропотока в преддверии учебного года холдинг ОАО «РЖД» назначает два дополнительных поезда из Смоленска в Москву и обратно. Из Москвы в Смоленск поезд №205М отправится 28 августа в 23:58. Из Смоленска в Москву (№ 206М) – 30 августа в 22:56. Билеты можно приобрести в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, на сайте
20.08.2020 12:39
В Рославле произошло смертельное ДТП
Около четырех часов утра в Рославле произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области. В Рославле около дома №79 –б на улице Карла Маркса случилась авария, в которой умерли два человека. За рулем Opel Astra сидел 18-летний водитель. Он не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. В результате ДТП на месте
19.08.2020 16:50
Жительница Вязьмы хотела снять порчу за 260 тысяч рублей
В Вязьме полиция возбудила уголовное дело. Интернет-мошенник предлагал снять порчу за деньги, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. 46-летняя жительница Вязьмы нашла в Интернете услуги по снятию порчи. Позвонив по номеру телефона, она наткнулась на мошенника, который обхитрил ее. Поверив мошеннику, женщина в течение недели несколько раз переводила ему деньги. Так, она лишилась свыше
19.08.2020 15:46
Две иномарки столкнулись в Вязьме
18 августа около пяти часов дня в Вязьме столкнулись две иномарки, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области. 37-летний водитель Hyundai Sonata ехал около дома №22 по улице Кашена, не рассчитал расстояние до Volkswagen Polo и врезался в него. В результате ДТП пострадал водитель Volkswagen Polo. Напомним, 8 августа в Угранском районе произошло смертельное ДТП.
19.08.2020 15:34
Чем ещё поможет МФЦ?
Как работают многофункциональные центры (МФЦ) и какие дополнительные услуги в них будут внедрять, обсудили на совещании под председательством губернатора. На защите прав Министерство экономического развития разрабатывает «Концепцию МФЦ 2.0», предполагающую внедрение новых принципов предоставления госуслуг. В частности, одной из новых функций МФЦ стало содействие гражданам в урегулировании споров при получении государственных и муниципальных услуг в