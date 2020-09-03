Сенатор Андрей Турчак назвал колоссальной динамику развития Брянщины

Заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак назвал колоссальной динамику развития Брянщины за четыре года с момента его последнего визита в регион в 2016 году.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Брянской области, своими впечателениями от увиденного сенатор поделился на рабочей встрече с губернатором Александром Богомазом, который провел сегодня в рамках визита в наш регион.

— За это время динамика просто колоссальная! Успешно реализуются партийные проекты, впечатляет количество построенных и строящихся спортивных сооружений, ремонт дорог, обустройство общественных пространств, комфортной городской среды. Будут и новые партийные проекты, поэтому важно услышать мнение в регионах, узнать, какие направления приоритетны, — сказал Андрей Турчак.

Губернатор отметил, что прогресс состоялся благодаря комплексному сочетанию поддержки федерального центра и реализации собственных региональных программ. В регионе уделяют внимание развитию социальной сферы, системы здравоохрананения, спорта, в частности, один из реализуемых масштабных проектов — Дворец единоборств в Брянске. И эта работа будет продолжаться.

Ранее мы сообщали, что в рамках визита в Брянск сенатор возложил цветы к монументам в память погибших во Второй мировой войны, окончание которой отмечается в России сегодня, и бюстам псковским десантникам.