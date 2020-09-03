Сенатор Андрей Турчак побывал на Литейном мосту

Прибывший сегодня в Брянск с рабочим визитом зам. председателя Совета Федерации Андрей Турчак вместе с губернатором Александром Богомазом посетил строящуюся новую часть Литейного моста.

Сенатора впечатлили опережающие темпы работ на объекте.

Мост строится с опережением графика, движение по нему должно открыться в ближайшее время. Готовность новой части моста составляет не менее 90%. Это уже пятый мост, который будет построен на Брянщине за последние пять лет.

Известно также, что сенатор и губернатор Александр Богомаз обсудили перспективы социально-экономического развития региона.

Ранее мы сообщали, что утром четверга Андрей Турчак прибыл в Брянск с рабочим визитом на регулярном рейсе из Москвы.