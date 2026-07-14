Огонь, вода и пожарные мишени

2026, 14 июля 14:39

Не достаточно иметь хорошую физическую подготовку, быть ловким, сильным и выносливым. Нужно еще прекрасно разбираться в пожарном оборудовании, быстро ориентироваться в ситуации и уметь ликвидировать возгорания за считанные минуты. Можно подумать, что на проходящих в Сызрани соревнованиях собрались профессиональные пожарные-спасатели. Но это… нефтепроводчики. На городском стадионе «Центральный» в очередной раз прошли состязания добровольных пожарных дружин АО «Транснефть – Дружба».

Венец подготовки

Линейные трубопроводчики, работники механо-технологических участков, слесари, водители, электрики – все они в любой момент готовы «примерить» дополнительную профессию – пожарного. В добровольных пожарных дружинах (кратко ДПД) нефтепроводного предприятия порядка 370 человек.

Дружины есть в каждом без исключения производственном подразделении, даже на самой небольшой нефтеперекачивающей станции. Учитывая «огненный», легковоспламеняющийся характер нефти и дизельного топлива эта мера более, чем оправдана.

Добровольцы помогают поддерживать пожарную безопасность работникам ведомственных пожарных команд. Кроме того, у предприятия заключены договоры с частями МЧС, так что можно смело утверждать: пожарная безопасность нефтепроводных объектов под надежной защитой.

Оттачивать навыки по ликвидации условных пожаров добровольным пожарным-нефтепроводчикам позволяют практические занятия, которые проводятся в каждом подразделении. Ежемесячные учебные тренировки максимально точно имитируют реальные нештатные ситуации. Соревнования ДПД – венец подготовки дружинников, ведь здесь выявляют самых сильных. Сначала отбор проходит на каждой станции, затем из лучших дружинников формируются сборные на уровне районных управлений компании, которые, в свою очередь, борются за звание лучших уже на уровне акционерного общества.

Не думай о секундах свысока…

По зрелищности соревнования не уступают захватывающим спортивным чемпионатам. Участники демонстрируют навыки в трех практических этапах. Вот дружинники преодолевают стометровую полосу препятствий. Как и в обычном кроссе на старте трое «легкоатлетов», которым предстоит не просто быстро пробежать дистанцию, а сделать это с тяжелым 8-литровым огнетушителем. Но сначала нужно успеть полностью облачиться в боевую одежду, которую участники на профессиональном языке именуют «боевкой». Если учесть, что на прохождение всего испытания уходит лишь 30-40 секунд, то на переодевание – максимум 10. Счет между победителями идет буквально на секунды.

Не меньший накал страстей в командных испытаниях. Если в «стометровке» участник выступает индивидуально, то здесь результат напрямую зависит от сплоченной совместной работы. В ходе пожарной эстафеты (4 участника по 100 метров) дружинникам предстоит преодолевать препятствия, правильно соединять между собой пожарные рукава, бежать быстрее соперников и передавать инициативу друг другу – только в роли эстафетной палочки выступает пожарный ствол. Пока один участник не завершил свой этап, его коллега приступить не может.

Завораживающе выглядит испытание по боевому развертыванию от пожарного автомобиля. Участникам необходимо забрать воду из специальной емкости и поразить мишень – похожую на те, что висят в тирах, только «стрелять» нужно водой. Чтобы испытание было пройдено, необходимо с расстояния точно заполнить расположенную за мишенью 15-литровую «бочку» с водой.

Помимо практических навыков добровольным пожарным необходимо продемонстрировать отличные теоретические знания. Если верно ответить на вопросы, касающиеся различных аспектов пожарной безопасности, и уложиться в отведенное время – всего три минуты, участник может принести своей команде максимальные 1150 баллов.

Куда ветер дует

«Победитель соревнований – команда Пензенского районного управления

Победителей соревнований выявили, как в командной, так и в индивидуальных номинациях. Судейское жюри определило «лучшего тушилу», которым стал работник Брянского районного управления, линейный трубопроводчик Александр Титов. Это «звание» он завоевывает второй год подряд, демонстрируя мастерство в пожарной эстафете.

«Я записался в добровольную пожарную дружину практически сразу, как устроился на работу в компанию. Хотя прежде спортом не занимался, тут почувствовал, что это мое. Победу в соревнованиях не взять только силой, нужны еще и смекалка, ум, точный расчет. При тушении важно многое учесть, вплоть до того, в какую сторону дует ветер. От этого зависит скорость устранения условного пожара», – делится Александр Титов.

Нефтепроводчик утверждает: волонтерская пожарная деятельность положительно сказывается на работе. Тренировки развивают выносливость, которая очень важна в работе линейного трубопроводчика.

Лучшего выявили и в преодолении стометровой полосы препятствий. Им оказался один из самых опытных участников соревнований, представитель Пензенского районного управления Владимир Кочелаев. Участвует в состязаниях уже порядка 15 лет! За это время бывал победителем во всех личных номинациях и многократно входил в состав сборной-победителя, в том числе в финальных состязаниях, где «сражались» команды всех организаций системы «Транснефть» из разных уголков страны.

«В деталях помню каждые свои соревнования, могу точно рассказать, что было в каком году! – улыбается Владимир Кочелаев. – С каждым разом участвовать становится все интереснее: мастерство соперников растет, соревновательный азарт увеличивается. Приятно понимать, что ты совершенствуешься, укрепляешь навыки. Ведь дать отпор огню может потребоваться в любой момент».

Владимир не только сам прикипел душой к пожарно-прикладному спорту, но и привлек к нему коллег! Уже второй год вместе с ним в соревнованиях участвует сослуживец Сергей Шувалов. Заинтересовавшись рассказами Владимира и видео с соревнований, он тоже вступил в добровольную пожарную дружину. А на нынешних соревнованиях продемонстрировал блестящие результаты, во многих испытаниях попав в тройку лидеров и набрав максимальное количество баллов по теоретической части.

Лидером соревнований в командном зачете уже в пятый раз стала сборная Пензенского районного управления. Во всех без исключения этапах она заняла первое место.

«Все команды продемонстрировали отличную подготовку, в некоторых испытаниях отрыв был минимальный. Успех сборной-победителя – в ее сплоченности, командном духе, умении работать слаженно и слышать друг друга, – подчеркнул главный судья соревнований, начальник отдела пожарной безопасности АО «Транснефть – Дружба» Дмитрий Сухарев. – Регулярное проведение соревнований добровольных дружин помогает нам оценить профессиональные навыки личного состава. Это и мастерство владения пожарно-техническим снаряжением, и быстрота реакции – все то, что так важно, чтобы всегда быть на страже пожарной безопасности нефтепроводной отрасли».

Фото предоставлено службой общественных коммуникаций АО «Транснефть – Дружба»