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Житель Погарского района за пьяное вождение остался без мотоцикла

2026, 16 июля 09:39
Житель Погарского района за пьяное вождение остался без мотоцикла
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Жителя Погарского района за пьяное вождение брянский суд оштрафовал и лишил мотоцикла. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о повторном управление транспортным средством в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался 32-летний житель Погарского района.

Днём 15 марта в Погаре фигурант не справился с управлением мотоцикла. Транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось. Прибывшие на место аварии инспекторы ДПС выяснили, что водитель пьян. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд оштрафовал виновного на 205 тысяч рублей,  а также конфисковал его мотоцикл Honda в собственность государства. Приговор не вступил в законную силу.

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