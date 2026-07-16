Житель Погарского района за пьяное вождение остался без мотоцикла

2026, 16 июля 09:39

Жителя Погарского района за пьяное вождение брянский суд оштрафовал и лишил мотоцикла. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о повторном управление транспортным средством в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался 32-летний житель Погарского района.

Днём 15 марта в Погаре фигурант не справился с управлением мотоцикла. Транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось. Прибывшие на место аварии инспекторы ДПС выяснили, что водитель пьян. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд оштрафовал виновного на 205 тысяч рублей, а также конфисковал его мотоцикл Honda в собственность государства. Приговор не вступил в законную силу.