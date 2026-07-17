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Криминал

Полицейские в Брянске задержали подозреваемого в кража двух телефонов у детей

2026, 17 июля 12:20
Полицейские в Брянске задержали подозреваемого в кража двух телефонов у детей
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Полицейские в Брянске задержали подозреваемого в кража двух телефонов у детей. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратились две жительницы Володарского района Брянска. У их сыновей похитили мобильные телефоны. Мальчики, увлеченные игрой, оставили гаджеты на скамейке во дворе многоквартирного дома. Неизвестный вор забрал оба телефона и скрылся. Ущерб составил почти 10 тысяч рублей. 

Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого в краже. 60-летний житель областного центра ранее закон не нарушал.

Мужчина признался полицейским, что телефоны похитил, будучи в нетрезвом состоянии. Возвращаясь домой, он где-то потерял добычу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.

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