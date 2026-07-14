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Криминал

Полицейские за сутки раскрыли кражу из магазина в Брянске

2026, 14 июля 09:27
Полицейские за сутки раскрыли кражу из магазина в Брянске
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Полицейские за сутки раскрыли кражу товаров на 10 тысяч рублей из магазина в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

В полицию обратился директор магазина самообслуживания в Володарском районе города Брянска. Из торгового зала пропали рыба, кофе и парфюмерная продукция. Ущерб превысил 10 000 рублей.

Момент кражи попал на записи камер видеонаблюдения. Полицейские в течение суток задержали подозреваемого в преступлении. 37-летний житель областного центра ранее уже был судим. Мужчина признался, что успел продать похищенное.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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