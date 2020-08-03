Столичный политолог назвал Александра Богомаза востребованым губернатором

Московский политолог, директор Фонда изучения электоральных процесов и электоральной политики Илья Гращенков, комментируя публикацию одного из политических каналов в Телеграме с видением, что представляет собой губернаторский корпус, назвал имя брянского губернатора Александра Богомаза в числе действующих глав российских регионов, которые востребованы электоратом в сегодняшних реалиях.
Богомаз, по мнению эксперта, востребован как «крепкий хозяйственник», который владеет ситуацией в регионе и способен влиять на местные элиты. Отмечает он также востребованность глав регионов, интересы которых базируются на привязке к местности. Такие губернаторы электорату редпочтительнее заезжих «варягов».
Немаловажным политолог считает умение первого лица региона выстраивать коммуникации как с его жителями, так и федеральным центром.
Востребоввнным губернатором образца 2020 года эксперт считает самостоятельного политика регионального уровня, лояльного центру и ориентированного на Москву, но имеющего крепкую связь с регионом, авторитет у местных элит и работающего на благо своего региона.
Поводом для обсуждения темы стали результаты опросов Левада-центра и Фонда общественого мнения, которые продемонстрировали падение рейтинга одобрения губернаторов с января по июль 2020 года с 67% до 58% и до 45% за 2019 год соответственно.
Политолог поясняет такие перемены в электоральных симпатиях фактом, что время губернаторов-технократов, функционал которых сводился к руководителю подразделения госкорпорации и бухгалтера при распределении федеральных средств, безвозвратно ушло. На губернаторов, которые выолняют роль не регионального офиса, а лоббиста интересов центра и его представителя в регионе невозможно опереться, ведь его слово практически ничего не весит, он не может ничего гарантировать, поясяет Гращенков.
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