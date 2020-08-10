10 октября в ДК БМЗ пройдет рок-концерт

Уникальность концпеции оркестра состоит в том, что его участники не сидят на стульях, а танцуют со своими инструментами и создают драйв. Яркости шоу добавл.т световые эффекти и видео-инсталяции.

Музыканты покажут брянцам нову. программу «Восстание машин», которая включает лучшие хиты таких рок-грпп, как Linkin Park, Metallica, Scorpions, Muse, Depeche Mode, Rammstein и других.

В смоленском райцентре утонул мужчина 9 августа из реки Вопь в Ярцево спасатели поднимали тело утонувшего мужчины, сообщает пресс-служба пожарно-спасательного центра. Ведомстве сообщает, что утонувшим оказался мужчина 1980 года рождения. Тело умершего было передано сотрудникам полиции, чтобы выяснить обстоятельства и причину смерти. Как сообщает Рабочий путь , тело подняли из воды около десяти часов утра в районе спасательной станции на

Смолянка перевела 600 тысяч рублей мошеннику В полицию обратилась смолянка, которую обманул мошенник и похитил у нее деньги, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный, который сообщил, что женщина может получить денежную компенсацию за ранее купленные некачественные пищевые добавки. Для ее получения необходимо внести комиссию и оплатить налоговый вычет. Женщина поверила мошеннику и в течение

Смертельное ДТП произошло в Смоленской области Три человека умерли в ДТП у Угранском районе Смоленской области, сообщает ТАСС. Смертельное ДТП произошло днем 8 августа. За рулем Honda ехал мужчина 1947 года рождения. Кроме него в машине сидели его жена 1951 года рождения и внучка 2008 года рождения. По предварительным данным мужчина не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Все трое

Смолян предупреждают об ухудшении погоды 9 августа, в воскресенье, на территории Смоленской области ухудшится погода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В воскресенье днем ожидаются кратковременные дожди, а также грозы. Во время грозы порывы ветра смогут достигать 15 м/с. Температура воздуха по области: ночью +9°C…+14°C, днем +22°C…+27°C. В Смоленске: ночью +12°C…+14°C, днем +24°C…+26°C. Смолян предупреждают во время ударов

Сплошные проверки водителей проведут в Смоленской области В выходные сотрудники ГИБДД проведут «сплошные проверки» водителей транспортных средств, чтобы предотвратить аварии на дорогах, сообщает пресс-служба УМВД Росии по Смоленской области. В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД на определенном участке дороги останавливают все транспортные средства и оценивают состояние каждого водителя. Особое внимание уделяется наличию признаков опьянения. Водителям напомнили, что за управление транспортом в состоянии опьянения