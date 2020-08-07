Брянчанку незаконно уволили из московской пекарни из-за пандемии

Из-за пандемии коронавируса у жительницы Брянщины Евгении, работавшей в пекарне в Москве, возник конфликт с работодателем. Об этом сообщило РИА Стрела.

По словам девушки, она была официально трудоустроена по трудовому договору, и, пока не началась пандемия коронавируса, не возникало ни единой проблемы.

Когда начался период самоизоляции, работодатель отправил ее вместе с другими сотрудниками домой и перестал выплачивать зарплату.

Евгения периодически выходила на контакт с работодателем и напоминала, что нерабочий период оплачиваемый, а на компенсации зарплат работникам общепита как одной из самых пострадавших от пандемии отраслей выделило деньги государство.

Поскольку работодатель все обращения игнорировал, Евгении пришлось направить ему досудебную претензию. После этого она получила деньги, а следом — смс с приглашением забрать трудовую книжку, так как она уволена.

Брянские юристы помогли Евгении составить жалобы на незаконное увольнение в прокуратуру Москвы и трудовую инспекцию. Сейчас по ее обращениям идут проверки.