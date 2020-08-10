Брянец добился выдачи посылки, будучи без маски

Участик сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонаткте анонимно похвастался в соцсети, что пришел за посылкой без маски и добился ее выдачи, потратив на пререкания с сотрудниками службы доставки 40 минут. Где именно получил посылку не уточняет. Но заверяет, что больше услугами этой компании пользоваться не будет.
«Не отдавали посылку , предлагали одеть намордник , спустя 40 минут отстаивания своих прав , посылку всё таки отдали », — написал он (стилистика автора сохранена).
Автор публикации призвал и других участников сообщества игнорировать масочный режим и воевать за «свои права». Однако большинство комментаторов оказались не на его стороне и напомнили, что работники компании всего лишь соблюдали закон и рискуют нарваться на штраф за его нарушении.
«Вот это болезнь у человека, тратить 40 минут времени и чужие нервы вместо того, чтобы просто маску в кармане носить для посещения людных мест. Ах да, и ещё теперь сотрудницу могут оштрафовать за нарушение сан.норм, молодец. Жаль она ментов не вызвала», — написал один из участников обсуждения.
На Брянщине продолжает действовать масочный режим, который предполагает ношение маски не только в общественных местах, но и на улице при встречах с прохожими.
10.08.2020 16:08
В смоленском райцентре утонул мужчина
9 августа из реки Вопь в Ярцево спасатели поднимали тело утонувшего мужчины, сообщает пресс-служба пожарно-спасательного центра. Ведомстве сообщает, что утонувшим оказался мужчина 1980 года рождения. Тело умершего было передано сотрудникам полиции, чтобы выяснить обстоятельства и причину смерти. Как сообщает Рабочий путь , тело подняли из воды около десяти часов утра в районе спасательной станции на
09.08.2020 11:12
Смолянка перевела 600 тысяч рублей мошеннику
В полицию обратилась смолянка, которую обманул мошенник и похитил у нее деньги, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный, который сообщил, что женщина может получить денежную компенсацию за ранее купленные некачественные пищевые добавки. Для ее получения необходимо внести комиссию и оплатить налоговый вычет. Женщина поверила мошеннику и в течение
09.08.2020 08:52
Смертельное ДТП произошло в Смоленской области
Три человека умерли в ДТП у Угранском районе Смоленской области, сообщает ТАСС. Смертельное ДТП произошло днем 8 августа. За рулем Honda ехал мужчина 1947 года рождения. Кроме него в машине сидели его жена 1951 года рождения и внучка 2008 года рождения. По предварительным данным мужчина не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Все трое
09.08.2020 07:50
Смолян предупреждают об ухудшении погоды
9 августа, в воскресенье, на территории Смоленской области ухудшится погода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В воскресенье днем ожидаются кратковременные дожди, а также грозы. Во время грозы порывы ветра смогут достигать 15 м/с. Температура воздуха по области: ночью +9°C…+14°C, днем +22°C…+27°C. В Смоленске: ночью +12°C…+14°C, днем +24°C…+26°C. Смолян предупреждают во время ударов
08.08.2020 16:21
Сплошные проверки водителей проведут в Смоленской области
В выходные сотрудники ГИБДД проведут «сплошные проверки» водителей транспортных средств, чтобы предотвратить аварии на дорогах, сообщает пресс-служба УМВД Росии по Смоленской области. В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД на определенном участке дороги останавливают все транспортные средства и оценивают состояние каждого водителя. Особое внимание уделяется наличию признаков опьянения. Водителям напомнили, что за управление транспортом в состоянии опьянения
08.08.2020 09:49
На улице Николаева в Смоленске заканчивается ремонт трамвайных путей
Подрядная организация рассказала, что планирует завершить ремонтные работы на улице Николаева 10 августа, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. 11 августа будет проведен пробный пуск трамвая. В случае успешного испытания реконструированного участка путей, полноценное движение трамваев возобновится ориентировочно 12-13 августа. Ожидается, что ремонт рельсов на улице Николаева поможет сделать поездки в трамваях Смоленска более комфортным для пассажиров: