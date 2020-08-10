Брянец добился выдачи посылки, будучи без маски

Участик сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонаткте анонимно похвастался в соцсети, что пришел за посылкой без маски и добился ее выдачи, потратив на пререкания с сотрудниками службы доставки 40 минут. Где именно получил посылку не уточняет. Но заверяет, что больше услугами этой компании пользоваться не будет.

«Не отдавали посылку , предлагали одеть намордник , спустя 40 минут отстаивания своих прав , посылку всё таки отдали », — написал он (стилистика автора сохранена).

Автор публикации призвал и других участников сообщества игнорировать масочный режим и воевать за «свои права». Однако большинство комментаторов оказались не на его стороне и напомнили, что работники компании всего лишь соблюдали закон и рискуют нарваться на штраф за его нарушении.

«Вот это болезнь у человека, тратить 40 минут времени и чужие нервы вместо того, чтобы просто маску в кармане носить для посещения людных мест. Ах да, и ещё теперь сотрудницу могут оштрафовать за нарушение сан.норм, молодец. Жаль она ментов не вызвала», — написал один из участников обсуждения.

На Брянщине продолжает действовать масочный режим, который предполагает ношение маски не только в общественных местах, но и на улице при встречах с прохожими.