Брянец пожаловался на очереди в поликлинике на улице Куйбышева (ВИДЕО)

Участник сообщества «ЧП и ДТП Брянск» во ВКонтакте пожаловался в соцсети на огромные очереди в поликлинике на улице Куйбышева, из-за которых шанс попасть на прием к врачу выпадает только тем, кто займет очередь в регистратуру за талоном рано утром и опубликовал подборку видеороликов, запечатливших атмосферу в поликлинике и рядом со зданием.

«Чтобы получить возможность попасть на приём к врачу в поликлинике на улице Куйбышева, нужно приехать/придти в районе 5:30 утра, а лучше к 5:00 утра, потому как даже будучи в очереди 20-тым, есть все шансы, что свободные талоны к нужному уже разберут», — написал он.

Комментаторы констатируют, что аналогичный расклад и в других поликлиниках города и что это началось не вчера, а так было всегда. Отдельные участники дискуссии сетуют, что с талоном на 9:00 попасть в кабинет врача удается в лучшем случае перед обедом, так как под кабинетом своя очередь.

Отдельные участники рекомендуют брать талоны на прием заранее через интернет.