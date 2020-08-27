Брянский аэропорт защитили от перебоев со светом

Руководство брянского аэропорта приобрело для него дизель-генератор и электрощит гарантированного питания. Это оборудование позволит воздушной гавани города продолжать полноценную работу даже при аварийных отключениях электричества.

Модернизация аэропорта и повышение комфортности и безопасности его работы продолжается. Остаются в силе озвученные ранее планы установить на его территории радиомаяки, аэродромный обзорный радиолокатор и высокоинтенсивное светооборудование.

В ближайшее время планируется также ввести в строй систему комплексного обслуживания рейсов «Кобра-2».