Брянский губернатор посетил строительство дороги на Советской улице

Губернатор Александр Богомаз накануне проинспектировал, как строится автодорога на Советской улице, которая напрямую свяжет центр Брянска с районом Старого аэропорта. Как сообщает областное правительство, глава региона подчеркнул, что надо жестко контролировать расходование бюджетных средств при закупке стройматериалов и в процессе работ.

Сейчас строители продолжают формировать разворотные кольцы с обеих сторон Советской улицы. На этой неделе подрядчик планирует приступить к укладке верхнего слоя асфальта на кольце при пересечении с улицей Крахмалева и съездах с него. Затем, по заверщении монтажа новых опор для троллейбусных проводов сотрудники троллейбусного управления уберут старые столбы. Внутри кольца будет рахбита клумба, для которой уже завезен грунт. Одновременно подрядчик восстанавливает тротуар у дома №100 по Советской улице.

На основную трассу строители нанесли разметку горячим пластиком, на очереди пешеходные переходы и дорожные знаки.

Новая магистраль, которая улучшит транспортную доступность Старого аэропорта и расположенных там школ и детских садов, строится по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ранее губернатор договорился с вице-премьером Маратом Хуснуллиным о выделении дополнительных средств на финансирование строительства, что похводит завершить его уже в этом году.