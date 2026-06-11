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Общество

Юные жители Советского района Брянска получили первые паспорта

2026, 11 июня 17:45
Юные жители Советского района Брянска получили первые паспорта
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Юные жители Советского района Брянска получили первые паспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В преддверии Дня России в Советском районе города Брянска прошла акция «Люблю тебя, моя Россия». На мероприятии юные жители города получили первые паспорта.   

Главный документ гражданина Российской Федерации подросткам вручил глава района Денис Семёнов и другие почётные гости.

«Хотелось бы, чтобы каждый из вас понимал, что своим вкладом в науку, искусство, спорт, благоустройство городов, в улучшение жизни наших граждан вы сможете сделать свой город и свою страну счастливей, богаче и ещё могущественнее. И второй момент: наша страна многонациональная, поэтому необходимо быть политкорректными, с уважением относиться к разным культурам, традициям и верованиям», – подчеркнул Денис Семёнов.

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