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Политика

Брянская делегация поучаствовала в форуме «Есть результат»

2026, 10 июня 11:23
Брянская делегация поучаствовала в форуме «Есть результат»
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Брянская делегация поучаствовала в отчетно-программном форуме «Есть результат». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

В Москве накануне прошёл итоговый отчетно-программный форум партии «Единая Россия» «Есть результат». Участие в мероприятии приняла делегация Брянской области во главе с врио губернатора Егором Ковальчуком. Также регион представлял депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Александр Богомаз. 

Главной тема итогового партийного форума стало совершенствование цифровых сервисов и механизма предоставления электронных государственных услуг жителям страны в разных сферах жизни. Участники форума поделились опытом и обсудили лучшие практики.

На пленарном заседании итоги окружных форумов подвел председатель партии Дмитрий Медведев. Прошлом году фракция внесла в Государственную Думу 248 законодательных инициатив, нацеленных на реализацию Народной программы. Она формируется с учётом предложений жителей. 

«Уже поступило более 25 тысяч предложений от жителей региона. Брянцы могут до середины августа вносить свои предложения. Сделать это можно как онлайн на сайте естьрезультат.рф, так и офлайн – в общественных приемных Председателя партии на местах», – отметил Егор Ковальчук. 

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