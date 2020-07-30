Брянский магазин выбросил просроченную еду в мусорку

Один из брянских магазинов выбросил просроченные торты в мусорку. Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов просроченные продукты питания от магазинов не относятся к ТКО. Нельзя оставлять и хранить просроченные продукты на площадках общего пользования.

«Чаще всего магазины нарушают правила обращения с пищевыми продуктами, у которых истек срок годности, в летнее время. Особенно часто в контейнеры для ТКО сотрудники магазинов выбрасывают испорченные овощи, фрукты, молочную и мясную продукцию» — рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Правила оборота пищевых продуктов с истёкшими сроками годности регламентируют следующие нормативно-правовые акты: Федеральный закон от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (далее – Закон №29-ФЗ), Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011 № 880 «О безопасности пищевой продукции».

Процедура изъятия, уничтожения или утилизации просроченных продуктов установлена Законом №29-ФЗ.

Каждый магазин, который занимается продажей продовольственной продукции и хочет по закону избавиться от «просрочки», должен заключить договор с регоператором или другой организацией, которая имеет лицензию на обращение с данным видом отходов. Их уничтожают или утилизируют на специализированных установках.

Фотографии того, как работники магазина выбрасывают просроченные продукты на контейнерные площадки общего пользования, можно отправить в Росприроднадзор, Роспотребнадзор или прокуратуру. За нарушение указанных выше правил в России предусмотрена административная ответственность – штрафы и закрытие магазина.