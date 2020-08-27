Фасад брянской гостиницы украсит мурал с портретом Михаила Дуки

Группа художников из Москвы рисует на фасаде брянской гостиницы «Турист» портрет Михаила Дуки. Сообщение об этом накануне вечером появилось в паблике «Типичный Брянск» во ВКонтакте.
«Брянске скоро появится новый стрит-арт. В эти дни группа художников из Москвы на фасаде гостиницы «Турист» рисует портрет Героя Советского Союза, легендарного командира, одного из руководителей партизанского движения на Брянщине в годы Великой Отечественной войны Михаила Ильича Дуки», — говорится в публикации.
Среди комментаторов отметилось немало скептиков, которые констатируют, что военная тематика, в мяком переводе, достала и все хорошо в меру.
«Кроме войны есть какие то движения вперед в России? Ежедневно, ежегодно одно и то же», — отметил один из пользователей.
Другой комментатор констатирует, что донести мусор до урны более патриотично, чем 9 мая цеплять на грудь георгиевскую ленту.
Отмечают также, что для памяти героев войны есть и более подходящие места, чем каждая хрущевка и гостиница. А некоторые отмечают, что подобные объекты вносят приятное разнообразие в череду, например, приевшихся звезд на зданиях.
Однако нашлось достаточно и тех, кто подобные артобъекты одобряет.
«Чтобы люди не хотели войны, нужно напоминать им про войну и ее ужасы. И иметь хоть какое то почтение к тем, благодаря кому ты сейчас позитивно ржошь. А так же, война — это демонстрация того, что в этой жизни нехльзя быть слабым. Это можно и самостоятельно понять при наличии мозгов», — написал один из таких пользователей.
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