Суд оштрафовал брянца за незаконный оборот контрафактных сигарет

2026, 03 июля 11:42

Суд оштрафовал брянца за незаконный оборот контрафактных сигарет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о незаконном обороте немаркированной табачной продукции. Приговор выслушал 61-летний житель областного центра.

С ноября 2023 года по март 2025 года мужчина перевез к себе домой немаркированные сигарет. Он хранил их в жилом помещении и гараже для последующего сбыта.

Преступление пресекли правоохранители. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли более 25 тысяч пачек контрафактных сигарет на более чем 4,8 млн рублей.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы и оштрафовал на 400 тысяч рублей. Также в собственность государства обращены 800 тысяч рублей, полученные осужденным от продажи автомобиля. Транспортное средство он использовал для перевозки контрафактных табачных изделий. Решение не вступило в законную силу.