Губернатор обратил внимание на работу светофоров на Авиационной улице в Брянске

Губернатор Брянской области Александр Богомаз на состоявшейся в правительстве региона планерке подчеркнул, что в областном центре надо провести комиссионную работу по обустройству дорожного полотна. Примером глава региона назвал Авиационную улицу Брянска, где после капитального ремонта было увеличено количество полос, но заторы все равно образуются из-за специфики работы светофоров.
— Два года не могли поставить на площади Ленина один светофор, решали, деньги искали, а сейчас везде светофоры, зачем? Я лично проезжал по Авиационной, а там заторы. Сигналы светофоров необходимо проанализировать. Ведь для того, чтобы во двор заехать и то ждешь разрешающий сигнал. У нас есть специальная комиссия, которая должна внести свои предложения по организации движения таким образом, чтобы была обеспечена безопасность движения, безопасность пешеходов, чтобы не создавалось ненужных пробок. Что касается предписаний от ГИБДД, когда штрафы за отсутствие разметок выдают, то здесь тоже стоит проанализировать. Получается, что ремонт дороги завершается — на ней работы идут еще, тротуары обустраиваются, пешеходные переходы, а штрафы за отсутствие разметки выписываются. Необходимо, чтобы и ГИБДД со своей стороны осуществляло контроль на тех объектах, которых сданы в эксплуатацию, приняты комиссией, когда получены все разрешительные документы, — сказал губернатор.
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