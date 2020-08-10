Иммунлог прогнозирует более тяжелое протекание коронавируса у россиян осенью

Осенью россияне, по прогнозу иммунилога, академика РАН и директора перербугского НИИ эпидемиологиии и микробиологии им. Пастера Арега Тотоляна, рискуют столкнуться с более тяжелым течением коронавируса. Как сообщает Lenta.ru, пока научно обоснованного ответа на вопрос, как будет складываться ситуация, нет. Но свой прогноз Тотолян считает вполне вроятным.

ответа на вопрос, как будут сочетаться сезонные инфекции с COVID-19.

«Глава Роспотребнадзора Анна Попова недавно предупредила, что в этом эпидсезоне ожидается циркулирование других штаммов гриппа, чем в прошлые годы, от них россияне еще не прививались. Неясно, как перенесут инфекцию те, кто соблюдал жесткий режим самоизоляции. Не смогут же они сидеть дома всю жизнь. Боюсь, осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем весной, и должны быть к этому психологически готовы», — цитирует иммунолога издание.

Однако необходимости вводить тотальные ограничения по всей стране, как весной, по мнению эксперта, не будет. Более вероятны вспышки инфекции в отдельных населенных пунктах с введением локальных карантинных мер. А вот эти меры могу включать и закрытие школ и вузов.

Тотолян также отметил, что некоторые россияне невосприимчивы к коронавирусу. По его словам это показали детальные обследования некоторых медиков, работавших на протяжении нескольких месяцев в красных зонах коронавирусных госпиталей.