«КоммерсантЪ» рассказал, как в регионах совместят учебный процесс в школах с выборами

Голосование на предстоящих в этом году региональных выборах по всей стране начнется 11 сентября. Это пятница, то есть обычный учебный день в школах. А значит, в этот день они превращаются в потенциальные места массового скопления. «КоммерсантЪ» рассказал, как на местах решают эту проблему.

Как отмечает издание, единых инструкций от министерства просвещения на места не поступало. Поэтому выкручиваются кто во что горазд. В большинстве регионов, о которых собрали информацию корреспонденты «Ъ», в эти дни уроки будут, но не в школе, в части временно введут дистанционное обучение, а где-то и вовсе отменяют занятия.

В школах Белгородской области 11 сентября посвятят внешкольным мероприятиям — дням здоровья, спортивным соревнованиям, экскурсиям и тому подобному. В Ивановской решение проблемы полностью делегировали на уровень школ. В Воронежской и Липецкой решили вспомнить опыт карантина в прошлом учебном году — 11 и 12, где есть уроки по субботам, сентября дети в этих регионах будут учиться дистанционно. В Тамбовской пройдут обычные уроки, но попадать в здание школы дети и участники голосования будут через разные входы. В Курской и Орловской еще ничего не решили, но склоняются к белгородскому варианту. О Брянской информации у издания нет.

Ну а радикальнее всех подошли к делу в Пермском крае — просто отменили на эти дни занятия, так как разграничение выборов и учебного процесса сочли технически сложным.