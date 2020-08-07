На Брянщине резко снизился суточный прирост заболевших коронавирусом

Свежие данны регпонального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине о новых заболевших, выздоровевших и умерших в пятницу продемонстрировали резкое снижение суточного прироста инфицированных. За минувшие сутки подтвердилось 17 новых случаев заражения против 26 днем ранее. С начала недели в сутки подтверждалось в среднем по 30 новых случаев инфицирования.

Выздоровели еще 27 человек. Новых умерших нет.

Всего в регионе зафиксировано 7565 инфицированных, в том числе 6217 выздоровевших и 35 умерших.

С начала пандемии выполнено 116 374 исследования на коронавирус, в том числе 965 за минувшие сутки.

На протяжении недели в регионе демонстрировал тенденцию к снижению коэффициент распространения коронавируса, расчет которого базируется на суточном приросте инфицированных.