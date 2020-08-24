На Брянщине за сутки подтвердилось заражение коронавирусом у 29 человек

Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса опубликовал свежую статистику по новым случаям инфицирования, выздоровевшим и умершим. За минувшие сутки заражение коронавирусом подтвердилось у 29 человек, выздоровление — у 56. Новых смертей от инфекции и вызванных ей осложенний нет.

Всего в регионе зарегистрировано 8022 инфицированных, из них выздоровели 6614 человек, умерли 35. В статистику смертей не попадают носители коронавируса, умершие от других причин. Только случаи, когда инфекция и вызванные ей осложнения были основной причиной смерти.

С начала пандемии на Брянщине сделано 132 992 ислледования на коронавирус, в том числе 564 за минувшие сутки.