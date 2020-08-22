На Брянщине заразились коронавирусом 29 человек, а выздоровели 21
Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса опубликовал свежую статистику по инфицированным, выздоровевшим и умершим. За минувшие сутки заражение коронавирусом подтвердилось у 29 человек, выздоровление — у 21. Новых смертей от инфекции и вызванных ей осложнений нет.
Всего в регионе зафиксировано 7963 инфицированных, из них выздоровели 6477, умерли 35. В статистику умерших не входят инфицированные коронавирусом, которых не стало от других причин.
С начала пандемии в регионе сделано 131137 исследований на коронавирус, в том числе 1202 за минувшие сутки.
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